Вассерман предсказал Зеленскому незавидный финал: убьют свои же

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что президента Украины Владимира Зеленского ожидает печальная участь — его ликвидируют люди из его же команды. Такое мнение парламентарий высказал в новом выпуске подкаста "Законный вопрос".

Соратникам Зеленского нужно имя, которым они затем будут бравировать, как сейчас именем одного из лидеров националистического движения, предположил парламентарий.

"Убьют ещё и для того, чтобы некому было подписать акт о безоговорочной капитуляции и таким образом закрыть вопрос украинской государственности. По международному праву безоговорочная капитуляция рассматривается как окончание существования государства", — сказал Вассерман.

Депутат также назвал Зеленского талантливым актёром. По его мнению, если он всё-таки найдёт способ остаться в живых, то сможет вернуться на сцену.