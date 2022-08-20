Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что президента Украины Владимира Зеленского ожидает печальная участь — его ликвидируют люди из его же команды. Такое мнение парламентарий высказал в новом выпуске подкаста "Законный вопрос".
Соратникам Зеленского нужно имя, которым они затем будут бравировать, как сейчас именем одного из лидеров националистического движения, предположил парламентарий.
"Убьют ещё и для того, чтобы некому было подписать акт о безоговорочной капитуляции и таким образом закрыть вопрос украинской государственности. По международному праву безоговорочная капитуляция рассматривается как окончание существования государства", — сказал Вассерман.
Депутат также назвал Зеленского талантливым актёром. По его мнению, если он всё-таки найдёт способ остаться в живых, то сможет вернуться на сцену.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша принимает активное участие в украинском конфликт, заявил депутат.