Захарова о высылке российского дипломата из Румынии: ответим адекватно

Россия обязательно даст адекватный ответ на высылку своего дипломата из Румынии, пообещала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Разумеется, адекватно ответим на румынский демарш, о принятых мерах проинформируем дополнительно. Речь идет о новой провокации, реализованной по сценарию, который за последние месяцы был неоднократно обкатан в подавляющем большинстве стран — членов Евросоюза и НАТО", — сказала политик, слова которой приводит сайт МИД.

По словам Захаровой, данный инцидент с дипломатом полностью надуман и не имеет под собой никаких оснований. Сценарий действий по отношению к российскому дипломату уже "обкатан" в большинстве стран ЕС, подчеркнула представитель ведомства. Румынские власти действуют не самостоятельно, по шаблону, показывая свою лояльность Западу.

На текущей неделе румынские власти попросили одного из сотрудников посольства РФ покинуть пределы страны в семидневный срок.