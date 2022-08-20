"Благодарные за заботу" жители Славянска побили мэра города Вадима Ляха

Неудачная принудительная эвакуация жителей Славянска вышла боком мэру города Вадиму Ляху. "Благодарные за заботу" горожане, которых вывезли в поле и там бросили, вернулись и избили градоначальника.

Об этом со ссылкой на рассказы очевидцев рассказала работающая на Украине финская журналистка и правозащитница Оксана Челышева.

По ее словам, эвакуация населения из Славянска проходит с применением силы: в домах просто отключили все коммуникации — воду, свет, газ. А теперь еще и обстреливают улицы:

"Из одного угла города по ночам стреляют в другой — а с утра мэр селфится на фоне разрушений и вещает, что "мисто чергового разу зазнало ворожого нападу" (место в очередной раз подверглось вражескому нападению - укр) и призывает как можно быстрее выезжать в безопасную часть Украины. Автобусы по утрам ждут всех желающих на площади перед исполкомом — ехать в Ровно, Корсунь или ещё куда", — рассказывает Челышева.

В этот раз, по ее словам, что-то пошло не так. Группу эвакуируемых не довезли до палаточного лагеря под Днепропетровском, а высадили из автобусов в поле. Люди с трудом — кто на перекладных, кто пешком — добрались до Днепра, а уже оттуда вернулись домой, в Славянск.

"Передохнули, с мыслями собрались, и к мэру пошли. Ну, и — побили… Очень уж душа просила", — цитирует журналистка слова одной из горожанок.

Напомним, сейчас киевские власти принудительно эвакуируют (то есть вывозят) жителей с пока еще подконтрольных ей территорий Донецкой области. Люди в большинстве уезжать не хотят, так как опустевшие дома немедленно разграбляются мародёрами, после чего в них организуют огневые точки.