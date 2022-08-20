Политолог: Запад ищет повод, чтобы перейти к открытому противостоянию с РФ

По словам политолога Игоря Шатрова, спецоперация на Украине проводится союзными силами ровно, по плану, и зацепиться там Западу не за что. Именно поэтому киевские власти при содействии западных стран стараются искусственно создать повод для активного военного противостояния с РФ.

Именно с этой целью, по мнению эксперта, ведутся обстрелы Запорожской АЭС.

"Обратите внимание, как сейчас яростно, совершенно самоубийственно ведутся обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Для чего это делается? И почему это делается так уверенно? Запад ждет от нас таких действий, на которые они смогут ответить уже прямым вторжением на Украину… Видно, что Украина не в силах одержать победу, и это вынуждает Запад перейти к следующему этапу", — сказал Шатров в разговоре с "РИА Новости Крым".

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что атаки ВСУ на Крым ведутся не с военной, а с психологической целью, и попросил всех внимательно относиться к поступающей информации.