Кедми: Киев представит тщетные попытки атак на Крым как свою "победу"

При помощи безуспешных попыток обстрелов Крыма киевские власти стремятся создать подходящий инфоповод накануне дня независимости Украины. Сейчас Киев активно работает на публику под девизом «мы и туда достаём». Такое мнение выразил политолог Яков Кедми в своём Telegram-канале.

Эксперт напомнил, что все атаки ВСУ были благополучно отбиты, и ни один из украинских ударов не достиг цели. Однако даже фактов обстрелов, пусть и тщетных, Киеву хватит для того, чтобы представить ситуацию как одну из своих «побед».

«Там к лапше на уши привыкли и с удовольствием в каждый бред верят. А вот где действительно могут произойти серьёзные провокации, так это в Донбассе. И здесь к ним нужно быть готовым», — предостерёг Кедми.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов проинформировал, что российские системы ПВО уничтожили все цели в крымском небе, поэтому никакого урона Республике они не нанесли.