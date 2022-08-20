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Кедми: Киев представит тщетные попытки атак на Крым как свою "победу"

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При помощи безуспешных попыток обстрелов Крыма киевские власти стремятся создать подходящий инфоповод накануне дня независимости Украины. Сейчас Киев активно работает на публику под девизом «мы и туда достаём». Такое мнение выразил политолог Яков Кедми в своём Telegram-канале.

Кедми: Киев представит тщетные попытки атак на Крым как свою "победу"

Эксперт напомнил, что все атаки ВСУ были благополучно отбиты, и ни один из украинских ударов не достиг цели. Однако даже фактов обстрелов, пусть и тщетных, Киеву хватит для того, чтобы представить ситуацию как одну из своих «побед».

«Там к лапше на уши привыкли и с удовольствием в каждый бред верят. А вот где действительно могут произойти серьёзные провокации, так это в Донбассе. И здесь к ним нужно быть готовым», — предостерёг Кедми.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов проинформировал, что российские системы ПВО уничтожили все цели в крымском небе, поэтому никакого урона Республике они не нанесли.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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