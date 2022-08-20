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Шойгу: ВСУ нанесли удар по Еленовке из-за страха разоблачения преступлений Киева

Мир

Российский министр обороны Сергей Шойгу назвал причину, которой руководствовались киевские власти, отдавшие приказ об ударе по изолятору в Еленовке, в котором содержались сдавшиеся в плен "азовцы"*.

Шойгу: ВСУ нанесли удар по Еленовке из-за страха разоблачения преступлений Киева

Министр напомнил, что удар по Еленовке был нанесён при помощи американской ракетной установки HIMARS.

"Сдавшихся в плен азовцев* украинские власти приговорили к смерти. Поэтому по изолятору в Еленовке, где они содержались, ночью был нанесен ракетный удар. Циничная, изуверская расправа над своими пленными продиктована страхом украинского руководства перед свидетельскими показаниями боевиков "Азова", — сказал Шойгу в ходе пленарного заседания Первого Международного антифашистского конгресса.

Политик отметил, что содержащиеся в СИЗО "азовцы"* начали "разоблачать преступления против мирных граждан", которые осуществлялись при поддержке киевских властей.

* Запрещенная в РФ экстремистская организация

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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