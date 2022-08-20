Историк из США: Америка и Европа ведут "немыслимую игру" против России

Соединенные Штаты, поддерживая Киев и выстраивая коалицию западных стран, преследуют цель максимально ослабить позиции России и ведут свою немыслимую игру. Такое мнение высказал американский философ и историк Ноам Хомский.

Вашингтон хочет отнять у Москвы возможность урегулирования украинского кризиса дипломатическим путём, что способно до предела накалить обстановку в мире, заявил эксперт в интервью мексиканской газете El Universal.

Он напомнил, что такое решение было принято НАТО во время саммита на авиабазе Рамштайн.

Готовность европейских стран безоговорочно подчиниться решениям Белого дома, чтобы не получить статус "предателей" ценностей Запада, вызвала у исследователя разочарование.

Давнее желание США втянуть Киев в Североатлантический альянс, несмотря ни на постоянные протесты Москвы, ни на предупреждения со стороны опытных американских политиков, Хомский назвал провокацией.

"Россия еще 30 лет назад — задолго до Путина — дала понять, что вступление Украины в НАТО, враждебный военный альянс, будет означать пересечение черты, на что ни один российский лидер не согласится", — подчеркнул историк.