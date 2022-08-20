Киссинджер: конфликт на Украине должен быть завершён путём переговоров

В случае затягивания конфликта на Украине велики риски эскалации, завершить его необходимо путём переговоров. Такое заявление сделал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

В интервью телеканалу CNN 99-летний патриарх американской внешней политики высказал мнение, что затягивать конфликт нельзя бесконечно, так как тогда всё будет походить на Первую мировую войну и, возможно, будет эскалация.

Киссинджер также выразил надежду на то, что страны НАТО вскоре сумеют договориться между собой о том, какими должны быть результаты переговоров и какого результата можно достигнуть.

Однако политик заявил также, что выступает против уступок России. Он считает, что РФ не должна получить "никакой выгоды" от спецоперации и вернуть 15-20% территорий Украины, которые находятся под её контролем сейчас.

Ранее военный историк Евгений Норин заявил, что если Россия не разгромит ВСУ быстро, центр Европы превратится в Сирию.