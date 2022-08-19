Военкор Котенок: ВСУ предприняли попытку прорыва в Херсон

По информации военного корреспондента Юрия Котенка, вечером 19 августа ВСУ постарались атаковать Херсон.

Порядка 1500 украинских военных предприняли попытку штурма под Херсоном, однако были полностью разбиты союзными силами. В результате нападавшие потеряли много бойцов погибшими, и покинули поле боя, бросив на нём поставленную Западом технику.

"Прямо сейчас, около 1500 нацистов пошли на штурм под Херсоном, где были полностью уничтожены, много погибших и обгорелых тел, бросили натовскую технику и бежали. Слабонервным не смотреть", — написал Котенок в своём Telegram-канале.

Ранее в New York Times появилась статья, в которой говорилось о желании Киева вернуть Херсон под свой контроль, при том, что сил и ресурсов для этого у украинской армии недостаточно. Попытки вернуть Херсонскую область непременно приведут к большим потерям живой силы и вооружения в украинской армии, отметили западные журналисты.