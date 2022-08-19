По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в украинской армии ощущается нехватка боеприпасов.
Глава Республики отметил, что такие данные предоставляет также и разведка.
"Что касается запасов боеприпасов, есть определённый "голод", мы это тоже фиксируем. Это данные, которые нам даёт и наша разведка, и по факту то, что мы ощущаем на определённых участках фронта, где наши подразделения уже не сталкиваются со столь серьёзным сопротивлением", — сказал Пушилин на телеканале "Россия 1".
Глава ДНР добавил, что именно "снарядным голодом" можно объяснить изменение характера работы украинской артиллерии, которая накрывает теперь не целые площади, как раньше, а лишь отдельные участки.
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