Пушилин: ВСУ испытывают дефицит боеприпасов, и мы это ощущаем

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в украинской армии ощущается нехватка боеприпасов.

Глава Республики отметил, что такие данные предоставляет также и разведка.

"Что касается запасов боеприпасов, есть определённый "голод", мы это тоже фиксируем. Это данные, которые нам даёт и наша разведка, и по факту то, что мы ощущаем на определённых участках фронта, где наши подразделения уже не сталкиваются со столь серьёзным сопротивлением", — сказал Пушилин на телеканале "Россия 1".

Глава ДНР добавил, что именно "снарядным голодом" можно объяснить изменение характера работы украинской артиллерии, которая накрывает теперь не целые площади, как раньше, а лишь отдельные участки.