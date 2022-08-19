"Батальон Монако" - самое успешное подразделение ВСУ. В нем нет "двухсотых"

На Украине грянул очередной скандал, связанный с СВО вообще и мобилизацией в частности. Началось все с безобидной командировки журналиста "Украинской правды" на Лазурный берег.

Там Михаил Ткач (так зовут журналиста) обнаружил "неприлично много вип-беженцев на "бентли" и "майбахах" с украинскими номерами". По результатам встреч с соотечественниками, в комфорте пережидающими непростые для Незалежной времена на чужбине, был снят фильм с "говорящим" поэтическим названием "Батальон Монако" (отсылка к традиции называть добровольческие вооруженные отряды по территории их создания).

Персонажами фильма стали экс-нардеп Константин Жеваго, крупный днепропетровский бизнесмен Вадим Ермолаев, нардеп Игорь Абрамович и масса других "больших людей". Среди них засветился зять Юлии Тимошенко Артур Чечеткин в компании российской модели.

"Сложно понять, почему украинские миллионеры и миллиардеры, не одно десятилетие ослаблявшие страну, решили "пересидеть" войну именно там, на виду у всего мира. Мира, который сейчас помогает Украине воевать с русскими", — удивляется голос за кадром.

Авторы фильма констатируют: "батальон Монако" — самое успешное подразделение ВСУ, среди его "бойцов" нет ни одного "двухсотого".