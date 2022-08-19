Карасин о неуважении Зеленского к участникам переговоров: "Руки помыть некогда!"

По мнению сенатора Григория Карасина, украинский президент Владимир Зеленский очень пренебрежительно относится и к самому процессу переговоров, и к необходимому для этого мероприятия дипломатическому протоколу.

"Для переговоров с киевским управителем во Львов прибыли генеральный секретарь ООН и президент Турции — зрелые люди, соблюдающие приличия общения. И кого они увидели перед собой? Небритого человека в несвежем белье и похожих на него не очень опрятных соратников", — написал Карасин в своём Telegram-канале.

Сенатор уверен, что Зеленский выглядит так намеренно во время переговорного процесса, стараясь вызвать чувство сострадания у собеседников.

"Он играет сценки из давно просмотренных фильмов про подпольщиков и партизан. Дескать, глядите, как мы страдаем. Руки помыть некогда!", — иронично добавил Карасин.

В завершение парламентарий отметил, что верить такому человеку, как Зеленский, точно нельзя.