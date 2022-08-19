Арестович: "Белоруссия и Россия от нас никуда не денутся"

Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Белоруссия и Россия от Украины никуда не денутся.

В интервью израильскому радио Арестович сравнил Украину с Израилем. Он заявил, что Израиль долгие годы живёт в окружении "враждебно настроенных арабских государств". По словам Арестовича, независимо от того, что Иерусалим выиграл свою войну за независимость, противники никуда не делись.

Советник Зеленского отметил, что Израиль продолжает жить и развиваться в многих областях. То же самое, по мнению Арестовича, ожидает и Украину.

"Беларусь и Россия от нас никуда не денутся, сколько их ни побеждай. У нас всё равно с ним и будет почти 5 тысяч километров общей границы", — заявил Арестович.

От России, по мнению Арестовича, всё-таки можно отгородиться стеной, но на это нужно потратить 8 бюджетов Украины.

Советник украинского президента добавил, что у граждан Украины недостаточный психологический возраст, чтобы понять, что не все русские настроены против Киева. По его мнению, если до начала специальной военной операции (СВО) психологический возраст украинцев был 8-9 лет, то сейчас около 12-ти. В этом возрасте подростки не считаются с родителями и хотят бунтовать, уверен Арестович.