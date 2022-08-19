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Baijiahao: Европа в критически важный момент поддержала Россию

Мир

Европа поддержала Россию в критически важный момент и это стало настоящим ударом для украинских властей. К такому несколько парадоксальному выводу приходит китайское издание Baijiahao. На чём он основан?

Baijiahao: Европа в критически важный момент поддержала Россию

Ход рассуждений следующий: США и Евросоюз оказали помощь Украине после начала спецоперации. Запад не только организовал масштабные поставки вооружений, но и ввёл жёсткие санкции в отношении России. Но за всё время конфликта ВСУ не удалось одержать ни одной крупной победы. И поддержка Запада начала ослабевать.

Экономика Евросоюза получает значительный ущерб от антироссийских санкций. И терпение европейцев постепенно иссякает.

"Украинская сторона не добивалась никаких результатов на поле боя, и это все больше разочаровывает Евросоюз. Зеленский оказался беспомощным, когда несколько стратегически важных регионов заявили о решении войти в состав РФ. В итоге Европа перешла на сторону России в критически важный момент", — говорится в статье китайского издания (перевод "ПолитРоссия").

В качестве ещё одного аргумента авторы Baijiahao напоминают, что парламентарии из 16 государств Евросоюза и Северной Америки изъявили желание выступить наблюдатели на а референдуме в Запорожской области по вхождению в состав России. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации Запорожья. Большая часть запросов поступила из Германии, Франции, Польши и Испании.

По мнению китайского издания, сначала Европа должна была бы выступить против этого референдума. Но ряд европейских политиков готовы стать наблюдателями.

"Таким образом они отправили эти украинские регионы в объятия России. Шаг Евросоюза стал настоящим ударом для украинских властей. Похоже, Киеву больше не следует ожидать, что Европа будет отчаянно оказывать помощь. В конце концов, ЕС не в состоянии защитить сам себя", — сказано в публикации Baijiahao.

Не берёмся оценивать степень убедительности аргументов китайского издания. Но отметим, что есть и такое мнение о происходящих событиях.

Об усталости европейцев от событий на Украине размышляют не только в Китае. В частности, на днях в британском консервативном журнале Spectator была опубликована статья чешского писателя Йозефа Буски.

Который отметил информационную усталость европейского общества от конфликта на Украине и возрастающее нежелание европейцев жертвовать своим благополучием ради поддержки киевского режима.

Буска привёл данные опросов, согласно которым поддержка антироссийских санкций населением Европы резко падает на фоне роста счетов за электроэнергию. Так, поддержка энергетических санкций в Германии за два месяца упала почти вдвое — с 82 до 47 процентов.

Сам-то чешский писатель всецело поддерживает санкционную политику, потому и написал тревожную статью о настроениях, игнорировать которые уже невозможно. Факт есть факт.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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