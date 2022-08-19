Евсеев: у ВСУ нет сил для наступления на Херсон

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что у ВСУ нет сил для наступления на Херсон.

По словам эксперта, ВСУ понесли тяжёлые потери во время боёв на границе Херсонской и Николаевской области. Евсеев добавил, что украинские бойцы пытались создать полноценный плацдарм на восточном берегу реки в районе Андреевки.

Он рассказал, что Киев собирался собрать 10-15 бригад, которые должны были перейти в тот район, однако этого не произошло. Евсеев заявил, что он вообще не знает, откуда ВСУ могут взять силы на 10-15 бригад. Ссылаясь на данные британской разведки, Евсеев отметил, что в отличие от ВСУ у ВС РФ есть там силы в количестве 20-30 тысяч человек.

В беседе с "Украиной.ру" он добавил, что все эти локальные события носят пиар эффект для того, чтобы Запад выделил больше оружия для наступления. Но для реального наступления у Киева нет сил, заключил Евсеев.