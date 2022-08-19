Эксперт-евразиец Крамаренко: "В Казахстане сильна фобия аннексии со стороны РФ"

Общественный деятель из Казахстана Максим Крамаренко объяснил, почему казахи негативно отреагировали на проведение спецоперации на Украине.

Крамаренко рассказал, откуда в Казахстане недоверие к России, несмотря на то, что именно РФ помогла стране подавить гражданский конфликт.

"В Казахстане сильна фобия по поводу возможной аннексии части территорий со стороны России. Естественно, что ее периодически подогревают. Этим занимается активно Запад, и это понятно, ведь там есть заинтересованность в снижении уровня добрососедства между нашими двумя государствами", — цитирует слова эксерта-евразийца argumenti. ru.

Ранее сообщалось, что в Казахстане отказались удалить материал о спецоперации на Украине по требованию Роскомнадзора.

Специалист по Европе и Азии отметил, что пугать Россией Казахстан начали после возвращения Крыма в 2014 году. Его удивляет и то, что некоторые политики в РФ тоже поддерживают такую риторику.

"Не в интересах России получить у себя в "мягком подбрюшье" горячую точку", — отметил Крамаренко.

Общественный деятель рассказал, что в Казахстане поддерживать СВО небезопасно, так как там это расценивают как предательство национальных интересов.