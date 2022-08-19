Руководитель правительства Финляндии Санна Марин стала участницей нового скандала. На этот раз пользователи соцсетей увидели кадры с вечеринки, на которой премьер танцевала с разными мужчинами, и обвинили её в развратном поведении.
"Трудно было поверить, что она замужем", — сказал посетитель известного клуба, в котором отдыхала Марин, передаёт Seiska.
По словам собеседника издания, пьяная финская чиновница "интимно танцевала", флиртовала и сидела на коленях у двух мужчин.
Ранее Марин заподозрили в употреблении наркотиков. Также жители Финляндии возмутились танцам главы правительства во время кризиса в стране.
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