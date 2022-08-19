Seiska: замужняя премьер Финляндии "интимно танцевала" с посетителями клуба

Руководитель правительства Финляндии Санна Марин стала участницей нового скандала. На этот раз пользователи соцсетей увидели кадры с вечеринки, на которой премьер танцевала с разными мужчинами, и обвинили её в развратном поведении.

"Трудно было поверить, что она замужем", — сказал посетитель известного клуба, в котором отдыхала Марин, передаёт Seiska.

По словам собеседника издания, пьяная финская чиновница "интимно танцевала", флиртовала и сидела на коленях у двух мужчин.

Ранее Марин заподозрили в употреблении наркотиков. Также жители Финляндии возмутились танцам главы правительства во время кризиса в стране.