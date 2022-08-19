Востоковед Котков: пока США не могут устроить в Китае "цветную революцию"

Глава Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в разговоре с Pravda.Ru оценил шансы Вашингтона сменить власть в Китае. Как подчеркнул специалист, эту задачу можно назвать крайне сложной.

"Радикальное изменение политики Пекина сейчас невозможно. Пока американцам трудно сформировать в КНР схожее с тайваньским правительство, но они будут пытаться. Устроить "цветную революцию" не получится", — сказал эксперт.

Вместе с этим он рассказал о более серьёзных для китайских властей угрозах. По словам востоковеда, опасность для их позиций представляют местные предприниматели и общество "малого достатка".

"Китайский бизнес-класс до власти не допущен. Это его раздражает. Достаточно вспомнить дело миллиардера Джека Ма, которого, мягко говоря, убрали с политической арены. Если Пекин не найдёт общий язык с популярными в обществе деловыми кругами, не позволит им тоже управлять государством, может возникнуть дестабилизация режима", — объяснил Котков.

Также он отметил, что невозможно узнать рейтинг председателя республики Си Цзиньпина, поскольку чиновники жёстко контролируют все СМИ. При этом специалист указал на риск возникновения массовых протестов в стране.

"В китайском обществе есть недовольство нынешним лидером. Да, он много хорошего сделал для государства. Но жители больших городов вроде Шанхая, Гуанчжоу сильно пострадали от насильственных запираний людей в домах из-за политики нулевой терпимости к коронавирусу. Этот средний класс, общество "малого достатка" может стать двигателем протестов против Си Цзиньпина", — заключил собеседник издания.

Ранее российский сенатор Ольга Ковитиди обвинила Вашингтон в использовании Тайваня в качестве "пушечного мяса". Как подчеркнула член Совета Федерации, американские власти хотят таким образом избавиться от своего ключевого соперника.

"Мы видим системное нарастание вмешательства в вопросы Китая", — сказала Ковитиди.