Кулеба о желании Германии запустить "Северный поток": Наркотическая зависимость

На пороге энергетического кризиса в Германии звучат призывы разморозить "Северный поток-2". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил такое стремление с наркозависимостью.

Вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики в интервью RND объяснил, что не видит "разумной причины" не открывать газопровод.

"Это напоминает наркотическую зависимость, когда человек говорит: "Только в последний раз!", не осознавая разрушительных последствий каждого "последнего раза". Зависимость от российского газа убивает", — заявил Кулеба.

В правительстве Германии заявили, что запуск "Северного потока-2", работу которого ФРГ остановил после начала спецоперации на Украине, не стоит на повестке дня. Кубики не нашёл поддержки в Свободной демократической партии, членом которой он является.