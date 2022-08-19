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Рябков: Украина открыто нападет на Россию, это не "самооборона"

Рябков: Украина уже открыто говорит о возможном нападении на территорию России

Мир

Москва отказывается принимать тезис киевского режима о "самообороне", заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Рябков: Украина уже открыто говорит о возможном нападении на территорию России

В эфире телеканала "Россия 1" он отметил, что власти Украины уже открыто сообщают о возможном нападении на Россию. Как пояснил дипломат, эскалация конфликта происходит с прямой подачи США и НАТО.

"Какая самооборона, если они уже открыто говорят о возможности нападения на объекты в глубине российской территории, в Крыму?" — высказался Рябков.

Он также подчеркнул: Вашингтон поощряет агрессивные планы и подходы украинского руководства.

Ранее сообщалось, что США разрешили Киеву использовать американские вооружения для нанесения ударов по Крыму. Вашингтон считает необходимой атаку на полуостров, пишет газета Politico. Чиновник из администрации президента США Джо Байдена на условиях анонимности рассказал изданию, что Белый дом не будет препятствовать нападению ВСУ на Крым.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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