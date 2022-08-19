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Россия сформировала совет министров Харьковской области

Мир

В Харьковской области состоялось формирование правительства. Совет министров на территориях, освобожденных от нацизма, возглавил бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

Чиновник также получил пост первого заместителя главы ВГА Харьковской области Виталия Ганчева, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось об освобождении половины Харьковской области. Город Харьков находится под контролем правительства Украины.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Любовь Степушова
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