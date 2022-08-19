Немецкий чиновник Кречман предложил вместо душа обтираться тряпкой для мытья

Руководитель парламента немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман выступил за отопление только в одной комнате и мытьё тела влажной тряпкой.

"Тряпка для мытья — полезное изобретение", — подчеркнул премьер-министр, слова которого приводит Südwest Presse.

Вместе с этим чиновник рассказал о своих электромобиле и солнечной панели. Также Кречман отметил, что разная температура в доме положительно влияет на организм человека.

Ранее служба здравоохранения Британии предупредила об угрозе гуманитарного кризиса. Эксперты допустили, что жителям придётся выбирать между приобретением еды и оплатой электроэнергии.