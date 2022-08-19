Руководитель парламента немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман выступил за отопление только в одной комнате и мытьё тела влажной тряпкой.
"Тряпка для мытья — полезное изобретение", — подчеркнул премьер-министр, слова которого приводит Südwest Presse.
Вместе с этим чиновник рассказал о своих электромобиле и солнечной панели. Также Кречман отметил, что разная температура в доме положительно влияет на организм человека.
Ранее служба здравоохранения Британии предупредила об угрозе гуманитарного кризиса. Эксперты допустили, что жителям придётся выбирать между приобретением еды и оплатой электроэнергии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша принимает активное участие в украинском конфликт, заявил депутат.