Руководитель комитета по энергетике Бундестага Клаус Эрнст озаботился потерями Германии от антироссийских санкций. По его мнению, ФРГ может себе позволить переговоры с РФ насчёт газа.
"Вести переговоры с Россией о надежности нашего обеспечения газом — это разумно. Это позволило бы снизить цены", — написал Эрнст в Twitter.
Ранее в Германии призвали использовать "Северный поток-2" для избежания критической ситуации в экономике.
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