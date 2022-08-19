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Бундестаг призывает провести переговоры с Россией по газу

Мир

Руководитель комитета по энергетике Бундестага Клаус Эрнст озаботился потерями Германии от антироссийских санкций. По его мнению, ФРГ может себе позволить переговоры с РФ насчёт газа.

"Вести переговоры с Россией о надежности нашего обеспечения газом — это разумно. Это позволило бы снизить цены", — написал Эрнст в Twitter.

Ранее в Германии призвали использовать "Северный поток-2" для избежания критической ситуации в экономике.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Любовь Степушова
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