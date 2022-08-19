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Вице-президент бундестага: "Северный поток — 2" должен быть немедленно запущен

Мир

Вице-президент бундестага Вольфганг Кубицки призвал немедленно ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток — 2" в связи с приближающимися холодами.

Вице-президент бундестага: "Северный поток — 2" должен быть немедленно запущен

В интервью медиагруппе RND он отметил, что Берлин должен сделать всё возможное для того, чтобы у Германии было как можно больше энергии зимой.

"Мы должны немедленно запустить "Северный поток — 2" и заполнить наши газохранилища на зиму", — сказал Кубицки.

По его мнению, голубое топливо из "Северного потока — 2" не будет отличаться от газа из "Северного потока — 1". Это всего лишь другая труба, энергоресурсы из России от этого не становятся лучше или хуже, заключил немецкий политик.

Ранее чешский экономист Лукаш Кованда заявил, что власти ФРГ могут согласиться на "позорный" запуск газопровода "Северный поток — 2" на фоне энергокризиса.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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