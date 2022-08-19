Володин: США готовы пожертвовать экономикой ЕС для сохранения власти над миром

США обрекают Европейский союз на голод, холод и изоляцию, желая сохранить власть над миром. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что газ в Штатах стоит 333 доллара за тысячу кубометров, при этом Вашингтон продаёт его европейским странам в 7,3 раза дороже. По его мнению, США делают экономику ЕС неконкурентоспособной. Как пояснил политик, инфляция достигла рекордного для еврозоны значения — 8,9 процента.

Володин убеждён: решения Евросоюза о разрыве сотрудничества с Москвой, запрете въезда граждан России были приняты под давлением со стороны Белого дома.

"Вашингтон готов сделать всё, чтобы сохранить свою власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран", — указал спикер Госдумы.

Он также добавил, что по экономике ЕС сильно ударила аномальная жара, на фоне которой существенно сократилось количество выращенного урожая. Кроме того, Евросоюз страдает из-за подорожания электроэнергии, заключил политик.