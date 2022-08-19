У Вашингтона недостаточно сил, чтобы одновременно сосредоточиться на двух "мишенях" — России и Китае, которые могут подорвать гегемонию США, заявили китайские аналитики.
По их мнению, из-за этого, Белый дом всё больше сыпет несуразными громкими заявлениями и угрозами как в адрес Пекина, так и Москвы.
"Несоответствие силы США и их менталитета, рассматривающего себя как номер один в мире, является первопричиной существующего разделения и хаоса в мире. Суть проблемы не в том, что сделали или не сделали Китай и Россия, а в том, смогут ли США и Запад преодолеть свои страхи и беспокойство по поводу собственного упадка", — пояснили аналитики Global Таmes.
Аналитики подчеркнули, что при сближении Китая и России, США вынуждены развернуть стратегические силы в двух направлениях, на что у Вашингтона просто не хватит сил.
По мнению авторов, пока США пытается усидеть на кресле гегемона, Китай и Россия охраняют мировой порядок, который может в одночасье рухнуть.
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