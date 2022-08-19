Приверженность Европы к "зеленой" энергетике и её безрассудный идеализм могут привести впоследствии к тому, что погибнут сотни тысяч людей. Такое заявление сделала обозреватель Кристин Тейт в статье издания The Hill.
Она считает, что смертельная зима может стать результатом энергетического эксперимента Европы.
Тейт отмечает, что "семена" энергетического кризиса в Европе были посеяны много лет назад, но попытки замены традиционной энергии "зелёными" источниками оказались "катастрофическими".
"Рабская приверженность "зеленой" политике в сочетании с глупым идеализмом будет стоить жизней этой зимой", — пишет обозреватель.
По её словам, по всей Европе каждый год жертвами "избыточной зимней смертности" становятся около 200 тысяч человек. А холодная погода и резкое снижение отопительных мощностей могут спровоцировать её рост в шесть раз, считает автор статьи.
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