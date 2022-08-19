The Nation: "дряхлеющий" президент Байден — символ упадка США

Соединённые Штаты "трещат по швам", а "дряхлеющий" американский президент Джо Байден олицетворяет упадок страны. Об этом пишет The Nation.

Автор материала Том Энгельгардт отметил, что чиновники в США "живут на всю катушку" и воссоздают холодную войну.

"Что лучше олицетворяет упадок Америки, чем с каждым днём дряхлеющий президент?" — высказался обозреватель.

Энгельгардт добавил, что родился в США в 1944 году, когда страна демонстрировала "глобальную мощь". По его мнению, после окончания холодной войны в 1991 году Штаты остались "единственной сверхдержавой". Однако впоследствии американские чиновники вместо "мирных дивидендов", обещанных жителям США, начали "раздувать" оборонный бюджет, указал автор.

Обозреватель подчеркнул: победа Дональда Трампа на выборах президента в 2016 году привела к тому, что демократия оказалась под сильным давлением, а Вооружённые силы США продемонстрировали неспособность выиграть "что-либо значимое".

"Нам грозит упадок и крах всего", — заключил Энгельгардт.