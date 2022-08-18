Поставки смартфонов из Казахстана в Россию выросли в тысячи раз

За первые шесть месяцев текущего года Казахстан увеличил поставки смартфонов в Россию в тысячи раз, сообщает казахстанское Бюро национальной статистики.

Судя по отчёту, в первом полугодии 2021 года страна поставила в Россию 560 смартфонов на сумму 36,8 тысяч долларов. За тот же период 2022 года Казахстан отправил в РФ 184 тысячи телефонов на 78 миллионов долларов. Речь идёт, прежде всего, о смартфонах марок iPhone, Samsung, Xiaomi, Motorola и других.

Резкий рост поставок объясняется тем, что в апреле многие иностранные компании покинули российский рынок.

В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт, который позволяет ввозить в страну оригинальные товары без согласия правообладателя, и теперь получает санкционные товары при посредничестве казахстанских компаний.

Помимо смартфонов, Казахстан в 100 раз нарастил поставки в Россию процессоров, контроллеров и смарт-карт.

Ранее экономист Алексей Артюхов и аналитик Эльдар Муртазин развеяли слухи о возможном возникновения дефицита электронной техники в РФ.