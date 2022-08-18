Во Львове сегодня состоялись трехсторонние переговоры с участием президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского, а также генсекретаря ООН Антониу Гутерриша. Переговорам предшествовала встреча тет-а-тет Эрдогана и Зеленского, которые впервые пообщались лично с начала специальной военной операции на территории Украины. Появившаяся в соцсетях совместная фотография двух президентов многих несколько обескуражила, не преминул отметить странный наряд Зеленского для деловой встречи и политолог Владимир Аватков.

"Один вопрос: а почему никто из "коллег" до сих пор вместе с гуманитарной помощью не передал "товарищу" костюм на смену? Ну или хотя бы новую футболку. А вообще, на фото без слез не взглянешь. Как будто какой-то дворовый мальчишка попросил Эрдогана с ним сфотографироваться, не находите?

Интересно, два товарища уже успели поспорить, чей Крым? Помощь России в определении не нужна?" - поиронизировал в своём Telegram-канале Владимир Аватков.