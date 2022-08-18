CNN: Евросоюз вряд ли запретит визы для граждан России

Страны Евросоюза не могут согласовать вопрос о запрете виз для российских граждан. Государства сообщества едва ли примут такое решение.

По мнению журналистов телекомпании CNN, есть факторы, которые осложняют принятие единого решения и согласия со стороны всех государств Евросоюза. Это в том числе экономические и политические приоритеты, а также географическое положение.

Некоторые европейские государства придерживаются мнения о том, что Россия является важной частью региона. Ряд государств хотят поддерживать отношения с Россией после завершения конфликта на Украине, а потому выступают против визовых ограничений.

Однако ряд государств — прибалтийские, Польша, Финляндия, Чехия — считают необходимым ввести запрет на выдачу виз для российских граждан, дабы они "прочувствовали цену" сложившейся ситуации.

Напомним, как ранее выразилась премьер-министр Эстонии Кая Каллас, поездки в Европу — это привилегия.

Вообще заметно, что осторожны в вопросе введения визовых ограничений страны Западной Европы. А поддерживают ограничения восточноевропейские государства.

Предполагается, что вопрос о визовых ограничениях будет рассмотрен в Евросоюзе в конце августа. Можно предполагать, что если полного запрета и не будет, то вполне вероятно осложнение процесса получения шенгенских виз для российских граждан.

Не исключено, что ряд государств прекратит их выдавать, по примеру той же Эстонии. А на оформление в визовых центрах других стран ЕС придётся потратить несколько месяцев.