The New York Post: слова Путина о США встревожили Вашингтон

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон обеспокоен сотрудничеством России и Китая в сфере безопасности, сообщает The New York Post.

На днях российский лидер Владимир Путин подверг критике США за попытку эскалации обстановки вокруг Тайваня, куда две недели назад прибыла спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Путин обвинил Вашингтон в целенаправленной стратегии по дестабилизации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и неуважении к суверенитету других государств.

Ранее Китай объявил о проведении масштабных учений с использованием военных кораблей, самолётов и ракет. Манёвры начались 4 августа в шести районах вокруг Тайваня. Решение о проведении учений стало ответом КНР на визит Нэнси Пелоси на Тайвань, который КНР считает частью своей территории.