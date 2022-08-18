Паша: Доказательства дружбы РФ — вооружить Молдавию и вывести миротворцев

Ведущий эксперт аналитического центра Watchdog Валерий Паша считает, что для того, чтобы Молдавия могла убедится в дружеском отношении к ней России, Москва должна вывести миротворческий контингент с Приднестровья и поставить Кишинёву современное вооружение, сообщает EADaily.

"Так они скажут: "Мы настолько не собираемся на вас нападать, что готовы предоставить оружие, пускай даже советское, которое проще интегрировать в наши войска", — отметил он.

Кроме того, эксперт обратился к оппозиционным силам Молдавии, которые выступают за дружбу с Россией и уверены в том, что со стороны российского государства нет военной угрозы, с требованием предоставить аргументы в пользу Москвы.

"Молдавия не собирается ни с кем воевать. Я бы очень обрадовался, если вот эти товарищи вместе с социалистами, "Шор", Кику предоставили конкретные гарантии того, что Россия не нападет на Молдавию", — заключил Паша.