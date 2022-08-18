Украинский олигарх Ринат Ахметов пообещал восстановить Мариуполь и "Азовсталь"

Украинский олигарх, владелец завода "Азовсталь" и комбината имени Ильича Ринат Ахметов заявил, что готов восстановить Мариуполь и предприятия, если Россия отдаст Украине город.

По мнению олигарха, Вооружённые силы Украины смогут захватить Мариуполь, если Запад направит Киеву много современного оружия.

"Лично я не пожалею для этого ни сил, ни средств. В украинском Мариуполе мы обязательно восстановим наши заводы, и мариупольская сталь снова будет достойно конкурировать на мировых рынках", — сообщил Ахметов в беседе с польским изданием Wiadomości.

Ранее Ахметов подал в Европейский суд по правам человека иск к России с требованием компенсировать ущерб за разрушенные в результате спецоперации завод "Азовсталь" и металлургический комбинат имени Ильича. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия больше не состоит в Совете Европы, поэтому "ответ будет очевиден".

В середине августа стало известно, что Ахметов закупил беспилотные летательные аппараты для борьбы с жителями Донбасса. Олигарх передал "мини-байрактары" главному управлению разведки Вооружённых сил Украины.