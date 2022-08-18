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Журавлёв: на месте США появятся шесть государств в случае гражданской войны

Мир

Ранее аналитики заявили, что расследование ФБР против Дональда Трампа повышает риски начала гражданской войны в США. Не исключено, что сторонники экс-президента могут начать конфликт, который приведёт к развалу Америки.

Журавлёв: на месте США появятся шесть государств в случае гражданской войны

По мнению политолога Дмитрия Журавлёва, после предполагаемой гражданской войны на месте США появятся сразу несколько новых государств. Эксперт считает, что Техас и Аляска станут независимыми странами, а все остальные регионы образуют четыре отдельных государства.

"Юго-восток США образует отдельное государство. На юго-западе Нью-Мехико и Калифорния создадут свою страну. Северо-запад Соединённых Штатов и северо-восток тоже могут стать отдельными государствами. К слову, они так и присоединялись к Америке. В некоторых случаях это происходило механически из-за чего отношения между регионами складывались сложные", — объяснил Журавлёв в беседе с "ПолитРоссией".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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