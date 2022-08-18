Журавлёв: на месте США появятся шесть государств в случае гражданской войны

Ранее аналитики заявили, что расследование ФБР против Дональда Трампа повышает риски начала гражданской войны в США. Не исключено, что сторонники экс-президента могут начать конфликт, который приведёт к развалу Америки.

По мнению политолога Дмитрия Журавлёва, после предполагаемой гражданской войны на месте США появятся сразу несколько новых государств. Эксперт считает, что Техас и Аляска станут независимыми странами, а все остальные регионы образуют четыре отдельных государства.

"Юго-восток США образует отдельное государство. На юго-западе Нью-Мехико и Калифорния создадут свою страну. Северо-запад Соединённых Штатов и северо-восток тоже могут стать отдельными государствами. К слову, они так и присоединялись к Америке. В некоторых случаях это происходило механически из-за чего отношения между регионами складывались сложные", — объяснил Журавлёв в беседе с "ПолитРоссией".