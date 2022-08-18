Андерсон о желании европейцев сохранить отношения с РФ: шансы есть

Шансы восстановить отношений между Европой и Россией есть, однако на это понадобится длительное время. Об этом заявил профессор факультета политологии МГУ Кирилл Андерсон, комментируя Pravda.Ru сообщение зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о желании европейцев сохранить нормальные отношения с Россией.

"Шанс есть. Он сохраняется. Но также, как есть шанс еще больше ухудшить отношения. Но когда придет пора возобновления отношений, дружбы, это долгое время. Если сейчас наломали столько дров, что разобраться из этого завала, выбраться довольно сложно", — отметил он.

По словам политолога, Москва была вынуждена прибегнуть к тем мерам, которые существуют на данный момент между РФ и Европой из-за того, что самозащитой России воспользовались люди, нерасположенные к сотрудничеству.

Андерсон убеждён, что большинство политических деятелей придерживаются точки зрения Медведева, однако предпочитают об этом молчат. В то же время для определённых кругов, заслуживающих доверие и хорошо информированных, заявление зампреда СБ является официальной позицией РФ.

"Иногда какие-то идеи прорабатываются на среднем уровне, а потом, если была какая-то жизненная реакция, вполне срабатывают и на других уровнях", — заключил он.

Ранее Медведев заявил, что проведённые в Европе соцопросы показывают, что простые обыватели вовсе не желают полностью рвать контакты с Россией.