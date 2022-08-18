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Арестович: с возможностями Украины Крымский мост можно только "поцарапать"

Мир

Советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что с возможностями Украины Крымский мост можно только "поцарапать".

Арестович: с возможностями Украины Крымский мост можно только "поцарапать"

В Киеве продолжают говорить об уничтожении Крымского моста. Угрозы идут от разных украинских чиновников и экспертов. Однако Арестович в одном из интервью решил расставить все точки над "i".

По мнению советника главы офиса Зеленского, у Киева нет возможностей для разрушения Крымского моста. Арестович отметил, что Украина может нанести только символический удар, который ничего не даст Киеву, кроме как ликования в СМИ. Также он сомневается, что ракеты вообще долетят до моста.

"По нему можно влупить символический удар, чтобы все страшно обрадовались. Но мы видим, как тяжело и долго разрушается Антоновский мост, и он до сих пор не разрушен", — заявил Арестович.

Однако месяц назад Арестович заявлял совсем другое. Он говорил, что Киев нанесёт удар по Крымскому мосту, как только будет такая возможность. По словам Арестовича, западные партнёры Украины запретили Киеву наносить удары по российской территории. Однако Крым он считает "исконно украинской территорией", а мост находится над "территориальными водами Украины".

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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