Украинские учёные смоделировали выброс радиации в случае аварии на ЗАЭС

Учёные из Украинского гидрометеорологического института смоделировали распространение радиации в случае аварии на Запорожской АЭС. Модель учитывает текущую погоду и характер распространения вредных веществ.

"Самые высокие значения концентраций радиоактивных аэрозолей могут наблюдаться в пределах территории Украины, особенно в ближней зоне от источника выброса, радиусом 50-100 км. Причём практически во всех направлениях по отношению к ЗАЭС", — говорится в сообщении.

Учёные также отметили, что значительные концентрации радионуклидов могут достигнуть Киева.

Возможно попадание вредных веществ на восточную часть Белоруссии, Польшу и страны Балтии, добавили они.

Основным направлением переноса радионуклидов, по мнению специалистов, является восточное, то есть, Донецкая и Луганская области.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев готовит 19 августа провокацию на ЗАЭС, с целью обвинить Россию.