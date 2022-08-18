Учёные из Украинского гидрометеорологического института смоделировали распространение радиации в случае аварии на Запорожской АЭС. Модель учитывает текущую погоду и характер распространения вредных веществ.
"Самые высокие значения концентраций радиоактивных аэрозолей могут наблюдаться в пределах территории Украины, особенно в ближней зоне от источника выброса, радиусом 50-100 км. Причём практически во всех направлениях по отношению к ЗАЭС", — говорится в сообщении.
Учёные также отметили, что значительные концентрации радионуклидов могут достигнуть Киева.
Возможно попадание вредных веществ на восточную часть Белоруссии, Польшу и страны Балтии, добавили они.
Основным направлением переноса радионуклидов, по мнению специалистов, является восточное, то есть, Донецкая и Луганская области.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев готовит 19 августа провокацию на ЗАЭС, с целью обвинить Россию.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Владимир Зеленский объяснил, почему до последнего скрывал от граждан Украины планы России по проведению спецоперации на Украине.