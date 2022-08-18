Налоговая служба Японии объявила конкурс на самый инновационный способ оживить падающие продажи алкоголя. Таким образом власти надеются побудить молодежь чаще посещать бары и увеличивать тем самым налоговые поступления.
Национальное налоговое агентство (NTA) назвало новую кампанию "Sake Viva!" в честь знаменитой японской рисовой водки. Принять участие в конкурсе могут граждане в возрасте от 20 до 39 лет. Им предлагается представить бизнес-идеи для алкогольной промышленности страны, которая сильно просела в продажах из-за коронавируса и снижения потребления алкоголя по всей Японии.
Как отмечается на официальном сайте правительства, конкурс продлится до 9 сентября.
Конкурс не первый в своем роде, поскольку в прошлом году NTA запустила проект под названием "Наслаждайтесь саке!" в рамках аналогичной попытки найти новые бизнес-идеи. Неясно, увенчалась ли последняя кампания успехом, учитывая продолжающееся падение доходов, но, несмотря ни на идея используется повторно.
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