Власти Японии раздосадованы - в стране слишком много трезвенников

Налоговая служба Японии объявила конкурс на самый инновационный способ оживить падающие продажи алкоголя. Таким образом власти надеются побудить молодежь чаще посещать бары и увеличивать тем самым налоговые поступления.

В 2011 году налоги на алкоголь составляли около 3% поступлений в бюджет, а к 2020-ому снизились до 2%.

Национальное налоговое агентство (NTA) назвало новую кампанию "Sake Viva!" в честь знаменитой японской рисовой водки. Принять участие в конкурсе могут граждане в возрасте от 20 до 39 лет. Им предлагается представить бизнес-идеи для алкогольной промышленности страны, которая сильно просела в продажах из-за коронавируса и снижения потребления алкоголя по всей Японии.

Согласно статистике, молодые люди в Японии за последние десятилетия значительно сократили потребление алкоголя: со 100 литров в 1995 году до 75 — в 2020 году.

Как отмечается на официальном сайте правительства, конкурс продлится до 9 сентября.

Конкурс не первый в своем роде, поскольку в прошлом году NTA запустила проект под названием "Наслаждайтесь саке!" в рамках аналогичной попытки найти новые бизнес-идеи. Неясно, увенчалась ли последняя кампания успехом, учитывая продолжающееся падение доходов, но, несмотря ни на идея используется повторно.