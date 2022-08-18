Для обеспечения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и выдачи мощности работает только один энергоблок. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.
В эфире телеканала "Россия 1" он отметил, что с помощью этого блока специалисты ЗАЭС подают электроэнергию, в том числе и на украинские территории.
"У нас сейчас работает один блок для того, чтобы поддерживать жизнеспособность станции", — сказал Балицкий.
Помимо этого, руководитель ВГА добавил, что власти Запорожской области пытаются сделать всё, чтобы сотрудники не уезжали с ЗАЭС. За время боевых действий атомную электростанцию покинули порядка 1,5 тысячи человек, заключил он.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время визита генсека ООН Антониу Гутерриша на Украину.
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