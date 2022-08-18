Полковник Подопригора: После сбитого Boieng и Бучи Зеленский может взорвать АЭС

Для громкого медийного резонанса Владимир Зеленский легко поступится как собственными гражданами, так и европейцами. Потому нельзя исключать катастрофической провокации на Запорожской АЭС, заявил Pravda.Ru военный эксперт Подопригора.

В Киеве прекрасно осознают, что серьёзных подвижек у ВСУ на поле боя нет и не предвидится, отметил востоковед, военный переводчик и конфликтолог, полковник Борис Подопригора. Поэтому нельзя исключать, добавил он, что Зеленский отдаст приказ нанести массированный удар по атомной электростанции, чтобы широко задействовать информационные средства.

"Подобная провокация может иметь такой же резонанс как сбитый Boieng или то, что связывают с населенным пунктом Буча. Нацеленность на подобные вещи достаточно очевидна", — считает эксперт.

По мнению специалиста, украинский президент ещё полностью не отказался от перспектив переговоров с Москвой, и это пока удерживает его от чудовищных намерений.

"Хотя информационно-политическая сторона дела объективно стала более весомой, чем военная", — уточнил Подопригора.

Он также уверен, что "западные партнёры" будут всячески отговаривать Киев от подобного шага, так как предсказать последствия невозможно. Эксперт напомнил, что от Чернобыльской аварии пострадали и Скандинавия, и Германия.

"Но степень антироссийского накала такова, что решения могут быть приняты без оценки последствий", — предупредил специалист.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о готовящейся Киевом резонансной провокации на атомной станции во время рабочей поездки генсека ООН Антониу Гутерриша на Украину.