Гурцкая высказалась о нападках на музыкантов в Грузии: трудно поверить

В то, что жители Грузии начали протестовать против исполнения песен на русском языке, трудно поверить, заявила певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая.

Ранее появились сообщения, что в центре Тбилиси нападкам грузинов подверглись уличные музыканты из Белоруссии, исполнявшие песни на русском языке. Музыканты заявили нападавшим, что они имеют законное право петь на любом языке.

Гурцкая в реальности происходящего усомнилась. Она заметила в беседе с корреспондентом Общественной Службы Новостей, что впервые об этом слышит и отказалась это верить.

"Мне кажется, что музыка говорит на всеобщем языке — языке любви, именно поэтому она понятна каждому. Я думаю, важно помнить об этом всегда", — высказала своё мнение артистка.