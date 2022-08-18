Politico: США рекомендуют фирмам уйти из Турции при её сближении с Россией

Вашингтон может отключить Турцию от доллара в рамках вторичных санкций. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника из США.

В случае заключения между Анкарой и Москвой "формального экономического партнерства", Америка может рекомендовать западным компаниям сократить экономические связи с Турцией или уйти из страны, заявил официальный представитель США.

В США считают, что Турция должна быть глобальным центром притяжения для бизнеса и капитала, но близкие отношения с Россией создадут реальные риски для интеграции Турции с остальным миром, заметил собеседник издания.

По его словам, Запад может зайти ещё дальше и отключить Анкару от доллара, если сможет доказать, что Турция уклоняется от санкций против России.