Вашингтон может отключить Турцию от доллара в рамках вторичных санкций. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника из США.
В случае заключения между Анкарой и Москвой "формального экономического партнерства", Америка может рекомендовать западным компаниям сократить экономические связи с Турцией или уйти из страны, заявил официальный представитель США.
В США считают, что Турция должна быть глобальным центром притяжения для бизнеса и капитала, но близкие отношения с Россией создадут реальные риски для интеграции Турции с остальным миром, заметил собеседник издания.
По его словам, Запад может зайти ещё дальше и отключить Анкару от доллара, если сможет доказать, что Турция уклоняется от санкций против России.
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