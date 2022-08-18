Военные эксперты: Великобритания ищет щели российской ПВО в Арктике

Ранее британский самолёт RC-135W пересёк воздушное пространство России в районе мыса Святой Нос в Мурманской области. В посольстве Великобритании в Москве объяснили, что пилот якобы выполнял "рутинную операцию" в международном воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевом морями, и границ России при этом не нарушал. Однако дипломаты российского посольства в Лондоне заявили, что манёвры самолёта являются осознанной провокацией.

По мнению адмирала Вячеслава Попова, действия RC-135W были направлены на изучение российской системы противовоздушной обороны (ПВО).

"На Кольском полуострове обилие таких объектов, которые могут представлять интерес для Запада, поэтому неудивительно, что Минобороны расценило всю эту ситуацию как провокацию", — сказал адмирал в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Военный лётчик России Владимир Попов считает, что манёвры британского самолёта было не просто провокацией. С помощью RC-135W Лондон получил необходимые данные для определения состояния ПВО.

"Полагаю, в это время за Святым Носом британцы внимательно следили ещё и со спутников. Теперь их специалисты будут анализировать всю полученную информацию, сравнивать с результатами, полученными во время предыдущих таких пролётов", — заявил он.