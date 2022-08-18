Запад уже снижает военную помощь украинскому режиму, хотя российские власти ещё не начали противодействовать ЕС и США в полную силу, отметил Леонков.
Кремль оставил странам Европы возможность покупать российские нефть и газ, но настаивает на оплате в рублях. Такой шанс Евросоюз получает несмотря на то, что долгое время снабжал Киев тяжёлым вооружением, напомнил военный эксперт Алексей Леонков.
"Северный поток -2" неразумным европейцам построили", — добавил он.
Россия пока открыта к новым торговым контрактам, хотя ЕС сам принял решение отказаться от углеводородов из РФ, что привело к небывалой инфляции, а также росту цен на энергию, отопление и продовольствие.
"Видимо, через голову им доходит плохо. Что же, через желудок и отмороженную задницу дойдёт быстрее", — предположил эксперт.
Ранее стало известно, что крупнейшие европейские страны впервые с начала спецоперации не дали в июле Киеву новых двусторонних обещаний о военной помощи.
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