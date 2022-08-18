Леонков: Зеленский уже надоел Западу, а мы ещё не начали воевать в полную силу

Запад уже снижает военную помощь украинскому режиму, хотя российские власти ещё не начали противодействовать ЕС и США в полную силу, отметил Леонков.

Кремль оставил странам Европы возможность покупать российские нефть и газ, но настаивает на оплате в рублях. Такой шанс Евросоюз получает несмотря на то, что долгое время снабжал Киев тяжёлым вооружением, напомнил военный эксперт Алексей Леонков.

"Северный поток -2" неразумным европейцам построили", — добавил он.

Россия пока открыта к новым торговым контрактам, хотя ЕС сам принял решение отказаться от углеводородов из РФ, что привело к небывалой инфляции, а также росту цен на энергию, отопление и продовольствие.

"Видимо, через голову им доходит плохо. Что же, через желудок и отмороженную задницу дойдёт быстрее", — предположил эксперт.

Ранее стало известно, что крупнейшие европейские страны впервые с начала спецоперации не дали в июле Киеву новых двусторонних обещаний о военной помощи.