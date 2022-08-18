CNN: цены на природный газ в Европе из-за санкций в семь раз выше, чем в США

Цены на природный газ в США подскочили до 14-летнего максимума, однако американцам не стоит жаловаться, так как стоимость топлива в Европе в семь раз выше, чем в Штатах, заявили аналитики.

По их данным, из-за санкционной политики Запада и ЕС, поставки голубого топлива в Европу упали, а альтернативные источники обходятся очень дорого.

"Европейский союз был вынужден разработать планы нормирования природного газа, что является решительным шагом, который нанесёт ущерб семьям и бизнесу. Цены на природный газ в Европе подскочили так высоко, что это может привести к рецессии в экономике континента", — говорится в статье CNN. — Цены на природный газ в Европе торгуются на уровне, эквивалентном примерно 70 долларам за миллион БТЕ".

Это примерно в семь раз выше, чем цены в Соединённых Штатах, уточнили авторы. Однако по их мнению, "радости" для американцев тоже немного. США накрыл кризис цен на самые необходимые продукты.