Цены на природный газ в США подскочили до 14-летнего максимума, однако американцам не стоит жаловаться, так как стоимость топлива в Европе в семь раз выше, чем в Штатах, заявили аналитики.
По их данным, из-за санкционной политики Запада и ЕС, поставки голубого топлива в Европу упали, а альтернативные источники обходятся очень дорого.
"Европейский союз был вынужден разработать планы нормирования природного газа, что является решительным шагом, который нанесёт ущерб семьям и бизнесу. Цены на природный газ в Европе подскочили так высоко, что это может привести к рецессии в экономике континента", — говорится в статье CNN. — Цены на природный газ в Европе торгуются на уровне, эквивалентном примерно 70 долларам за миллион БТЕ".
Это примерно в семь раз выше, чем цены в Соединённых Штатах, уточнили авторы. Однако по их мнению, "радости" для американцев тоже немного. США накрыл кризис цен на самые необходимые продукты.
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