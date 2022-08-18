Япония направит миллионы долларов для украинских беженцев в Молдавии

Японские власти заявили, что передадут Молдавии миллиард иен, что эквивалентно 7,4 миллиона долларов на поддержку украинских беженцев. Деньги получат медицинские организации Кишинёва.

Согласно информации, на эту сумму собираются оснастить пять медицинских центров в столице Молдавии.

"Больницы получат оборудование из-за массового обращения пациентов на фоне ситуации на Украине", — говорится на сайте МИД Японии.

В частности, молдавские медцентры получат новое оборудование для проведения диагностики и хирургических операций, а также аппараты ИВЛ.