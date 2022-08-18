WE: Индия не осуждает спецоперацию на Украине из-за странного уважения к РФ

Власти Индии отказались выступать против российской спецоперации на Украине, так как испытывают "странное уважение" к РФ. Об этом пишет Washington Examiner.

Автор материала Том Роган отметил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди подрывает основные интересы внешней политики США. Как пояснил журналист, Нью-Дели пытается сохранить независимую позицию по поводу украинского конфликта.

"Возьмём для примера странное уважение Индии к РФ. Она продолжает обеспечивать Москву иностранным капиталом", — написал Роган.

Он также напомнил, что Моди по-прежнему тепло принимает высокопоставленных представителей спецслужб России. Обозреватель подчеркнул: Индия пошла собственным путём, отказавшись от осуждения специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины.

По мнению Рогана, Индии следует сотрудничать с Вашингтоном для поддержания "международной стабильности", а не развивать партнёрские отношения с Москвой.