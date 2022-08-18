Госдеп США заявил о праве России и Китая на проведение военных учений "Восток"

Россия и Китай имеют право на проведение военных учений "Восток — 2022", которые запланированы на 30 августа — 5 сентября. Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс на брифинге.

Он отметил, что в этих учениях, помимо РФ и КНР, будут участвовать ещё несколько государств.

"Страны на рутинной основе принимают собственные суверенные решения. Это их абсолютное право", — сказал Прайс.

Как пояснил представитель Госдепа, некоторые участники учений "Восток — 2022" регулярно сотрудничают с Пентагоном. Вместе с тем Прайс добавил, что Штаты обеспокоены укреплением отношений между Китаем и Россией. По его мнению, они пытаются противостоять либеральным государствам, таким как США.

Кроме того, Прайс подчеркнул: Вашингтон продолжает наблюдать за тем, не помогают ли власти Китая Москве в обходе западных санкций.