Россия и Китай имеют право на проведение военных учений "Восток — 2022", которые запланированы на 30 августа — 5 сентября. Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс на брифинге.
Он отметил, что в этих учениях, помимо РФ и КНР, будут участвовать ещё несколько государств.
"Страны на рутинной основе принимают собственные суверенные решения. Это их абсолютное право", — сказал Прайс.
Как пояснил представитель Госдепа, некоторые участники учений "Восток — 2022" регулярно сотрудничают с Пентагоном. Вместе с тем Прайс добавил, что Штаты обеспокоены укреплением отношений между Китаем и Россией. По его мнению, они пытаются противостоять либеральным государствам, таким как США.
Кроме того, Прайс подчеркнул: Вашингтон продолжает наблюдать за тем, не помогают ли власти Китая Москве в обходе западных санкций.
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