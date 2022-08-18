США и страны ЕС снова запросили встречу Совбеза ООН по Украине

США и Евросоюз запросили очередную встречу Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации на Украине. Вероятно, в Совбезе намерены резюмировать результаты поездки в Незалежную генсека организации Антониу Гуттериша и президента Турции Реджепа Эрдогана.

"Соответствующий запрос направлен председателю Совета Безопасности ООН", — сообщили источники в организации агентству ТАСС.

Кроме того, разговор пойдёт и о ситуации на Запорожской атомной электростанции, которая находится под обстрелами ВСУ.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление украинских политиков о том, что в ходе встречи Гуттериша, Эрдогана и президента Незалежной Владимира Зеленского, иностранные партнёры могут предложить Киеву прекратить огонь и "отдать" юг страны.